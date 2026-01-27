“Agora os clientes conseguem acessar as lojas”, diz vendedor sobre estacionamentos no centro de Porto Velho

Publicada em 27/01/2026 às 11h21
Quem circula pelas proximidades da Avenida Sete de Setembro já percebe uma mudança significativa na dinâmica do trânsito. A implementação das vagas de estacionamento em 45 graus na Rua Irmã Capelli, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, deixou de ser apenas uma obra de engenharia viária para se tornar um divisor de águas na rotina de quem vive, trabalha e consome na região.
A reorganização promovida pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) substituiu o antigo modelo de estacionamento paralelo, que limitava o número de veículos e gerava lentidão. Com o novo desenho, a capacidade de vagas foi ampliada, permitindo uma circulação mais segura e ordenada. Para os condutores, a mudança reduziu o tempo de procura por estacionamento e eliminou manobras arriscadas que costumavam travar a via.
Bom para todos
Pedro Henrique, funcionário de uma loja de acessórios para celular na Av. Sete de Setembro, afirma que, com o novo estacionamento, os clientes agora conseguem acessar a loja com mais facilidade, sem a necessidade de estacionar longe, o que impulsionou o movimento.
“O serviço de entregas e a assistência técnica via aplicativos também foram beneficiados. Com a ampliação das vagas, o movimento melhorou em 100%, facilitando a logística. O estacionamento acabou com a bagunça e com o risco de acidentes”, disse o vendedor.
O impacto econômico é um dos pontos mais elogiados. Com a facilidade de acesso, o comércio do entorno da Avenida Sete de Setembro ganhou um novo fôlego. Consumidores que antes evitavam a área pela dificuldade de estacionar agora encontram um ambiente mais receptivo e organizado.
Para Marisanta Fonseca, o estacionamento está em uma localização privilegiada, por ficar próximo à Avenida Sete de Setembro.
“Era difícil encontrar onde estacionar aqui. Muitas vezes, tinha que contar com a sorte. A nova gestão está trabalhando muito para melhorar a cidade”, destacou a moradora.
A aprovação é unânime entre quem utiliza a Rua Irmã Capelli diariamente. Para os pedestres, a via tornou-se mais segura, para os motoristas, mais prática.
Para Régis Jacob de Oliveira, o novo estacionamento melhorou bastante o acesso à Rua Irmã Capelli. Segundo o morador, antes havia uma “muvuca” para estacionar, e agora o fluxo está melhor, tanto para os moradores quanto para os estudantes da universidade no período noturno. “A retirada do canteiro central foi fundamental. Antigamente, os próprios moradores precisavam roçar o mato e podar os galhos das árvores que batiam nos carros”, ressaltou.
“Nosso compromisso é com soluções que melhorem o dia a dia da cidade. Organizar o estacionamento em 45 graus é uma medida inteligente que otimiza o espaço público, beneficia o lojista e, principalmente, respeita o tempo e a segurança do cidadão de Porto Velho”, argumentou o prefeito Léo Moraes sobre as intervenções.
A intervenção na Rua Irmã Capelli faz parte de um plano estratégico da gestão municipal para modernizar a mobilidade urbana da capital. O foco é conciliar o crescimento da frota de veículos com a necessidade de manter o centro comercial pulsante, organizado e acessível.
