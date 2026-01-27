Morador de rua é esfaqueado na região central de Porto Velho

Publicada em 27/01/2026 às 09h00
Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira, 26 de janeiro, na Rua Duque de Caxias, em Porto Velho. Segundo relatos preliminares, a vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento com outro morador de rua nas imediações do Mercado quilômetro 1.
Mesmo ferido, o homem conseguiu caminhar por alguns metros até encontrar populares e solicitar socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada rapidamente, realizando os primeiros atendimentos no local antes de encaminhar o ferido ao Pronto-Socorro João Paulo II para cuidados médicos.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para coletar informações que possam levar à identificação do agressor. Guarnições realizaram buscas por toda a região central e em locais frequentados por dependentes químicos e moradores de rua, mas o suspeito do crime ainda não foi localizado pelas autoridades.
O estado de saúde da vítima não foi detalhado pela unidade hospitalar até o fechamento desta edição. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar a motivação do ataque, que ocorreu em uma área de intenso fluxo comercial e histórico de vulnerabilidade social na capital rondoniense.
