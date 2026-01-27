Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido na zona Leste

Publicada em 27/01/2026 às 09h00
Um ataque a tiros registrado na noite desta segunda-feira (26) terminou com dois jovens mortos e um ferido na zona Leste de Porto Velho (RO). A ocorrência teve início na Rua Rita Ibanez, no bairro Pantanal, e se estendeu até o cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com a Avenida José Amador dos Reis.
De acordo com informações preliminares apuradas no local pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, três jovens estavam em frente a uma residência quando foram surpreendidos pela chegada de dois criminosos armados. Os suspeitos teriam como alvo principal um rival identificado como Vítor de 21 anos. No momento da abordagem, houve uma troca de tiros e os três acabaram sendo atingidos pelos disparos.
Durante o confronto, um dos baleados morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Os outros dois feridos conseguiram deixar a cena do crime em fuga, mas acabaram caindo alguns quarteirões à frente, no cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com a Avenida José Amador dos Reis.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem aos locais das ocorrências, solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas feridas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para unidades de saúde da capital. No entanto, Gabriel de 18 anos, que foi atingido na região da cabeça, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
O terceiro baleado foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital João Paulo II, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi divulgado oficialmente.
As áreas onde ocorreram os crimes foram isoladas pela Polícia Militar para os trabalhos da Perícia Criminal. O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima que morreu ainda na Rua Rita Ibanez.
O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha com a linha de investigação de que o ataque possa estar relacionado à disputa entre grupos criminosos rivais. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança da região devem auxiliar na identificação dos autores, que fugiram e ainda não foram localizados.
