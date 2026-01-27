Câmara convoca sessão extraordinária para votar abertura de quase R$ 12 milhões em créditos para saúde, obras e infraestrutura

Publicada em 27/01/2026 às 08h57
A Câmara Municipal de Jaru convocou os vereadores para a 2ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, marcada para o dia 27 de janeiro de 2026, às 8h, no plenário do Legislativo. Na pauta, constam 24 projetos de lei de autoria do Poder Executivo que autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais que, somados, chegam a aproximadamente R$ 11,9 milhões.
A maior parte dos recursos será destinada à área da saúde, incluindo aquisição de medicamentos, materiais penso, produtos de limpeza e higiene, combustível, alimentos, além de custeio de folhas de pagamento da Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, plantões hospitalares, terceirizações e pagamento do piso nacional da enfermagem. Somente para materiais de consumo da saúde estão previstos mais de R$ 6 milhões.
Também estão previstos valores para cirurgias oftalmológicas, contratação de serviços complementares à rede assistencial, auxílios financeiros a pessoas físicas e contribuições patronais, além da compra de equipamentos, mobiliários, itens hospitalares e de informática.
Fora da saúde, os projetos incluem recursos para manutenção de pavimentação asfáltica, obras e instalações, implantação de unidade de triagem de resíduos sólidos, investimentos em tecnologia da informação e aquisição de máquinas e equipamentos para fortalecer as ações da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente.
A sessão extraordinária terá discussão e votação única de todos os projetos previstos na ordem do dia.
