“Danço para curar”: Britney Spears fala sobre futuro artístico e descarta shows

Publicada em 09/01/2026 às 15h47
A cantora Britney Spears voltou a movimentar as redes sociais ao comentar publicamente sobre a possibilidade de retomar apresentações musicais. Na madrugada desta sexta-feira (9), a artista publicou no Instagram um vídeo antigo do American Music Awards de 2002, quando interpretou Everytime, e usou a lembrança para refletir sobre sua trajetória pessoal e o futuro na música.
Na legenda da publicação, Britney relembrou o piano branco utilizado naquela apresentação e revelou a intenção de enviá-lo a um de seus filhos ainda este ano. A cantora também aproveitou o momento para explicar o significado dos vídeos em que aparece dançando nas redes sociais, afirmando que eles fazem parte de um processo íntimo de recuperação física e emocional, sem relação com planos profissionais.
“Vou enviar este piano para o meu filho este ano! Curiosamente, danço no Instagram para curar coisas no meu corpo que as pessoas nem imaginam. Sim, às vezes é constrangedor, mas passei por momentos difíceis para salvar a minha vida”, escreveu a artista.
A publicação reacendeu a expectativa de fãs sobre um possível retorno aos palcos, mas Britney foi direta ao impor limites. Segundo ela, não pretende mais realizar shows nos Estados Unidos, decisão que envolve motivos pessoais e delicados.
Apesar disso, a cantora não descartou completamente novas apresentações. Britney mencionou o desejo de se apresentar no Reino Unido e na Austrália, ao lado de um de seus filhos, a quem descreveu como uma grande estrela.
As declarações reforçam o momento de reconstrução vivido pela artista, que segue utilizando as redes sociais como espaço de expressão pessoal, ao mesmo tempo em que mantém em aberto, ainda que com restrições, a possibilidade de voltar a se apresentar ao vivo.
