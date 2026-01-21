“Dá uma dor na lombar…”: Cauã Reymond brinca sobre rotina como pai de menina

Publicada em 21/01/2026 às 09h34
Entre compras, risadas e reclamações bem-humoradas, Cauã Reymond usou as redes sociais para compartilhar um recorte da rotina como pai. Neste domingo (18), o ator apareceu ao lado da filha Sofia, de 13 anos, durante um passeio no shopping, e transformou o momento em um desabafo leve sobre a paternidade.
Enquanto caminhavam pelo local, Cauã iniciou uma reflexão espontânea. “Vim fazer um depoimento que é raro. Pai de menina”, disse o ator, atualmente no elenco do remake de Vale Tudo. A fala, no entanto, foi rapidamente interrompida por Sofia, que reagiu com ironia. “Cara, pai! Não é possível”, reclamou a adolescente, arrancando risos.
Mesmo com a interrupção, o ator seguiu comentando as dificuldades físicas do passeio. Ele afirmou que, apesar de manter uma rotina de treinos e cuidados com a saúde, não é simples acompanhar o ritmo da filha. “Eu gosto de malhar, treinar, rotina saudável. Mas ficar em pé o dia inteiro… dá uma dor na lombar”, relatou, apontando o cansaço após longos períodos andando.
O tom da conversa seguiu descontraído e afetuoso. Cauã reconheceu que a maratona de lojas, preços e vitrines exige disposição, mas reforçou que tudo é compensado pelo vínculo com a filha. “Dá uma dor na lombar… mas tá tudo bem. Faço com muito amor, muito carinho. Esse rolê de ficar andando, comprando coisa, olhando preço… é muito amor. Muito amor”, concluiu.
Sofia é a única filha do ator com Grazi Massafera, com quem Cauã manteve relacionamento por cerca de três anos, entre 2007 e 2013. Apesar da separação, os dois seguem dividindo a criação da filha.
