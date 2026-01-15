Por rondoniatual.com
Publicada em 15/01/2026 às 08h40
Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Marechal Rondon, loja de pneus, foi alvo de uma ação criminosa durante a madrugada desta quinta-feira. A invasão ocorreu por volta das 2h30min e se estendeu até aproximadamente 5h da manhã, período em que o local permaneceu sob a ação dos suspeitos.
De acordo com as informações iniciais, cerca de quatro pessoas participaram da ação, utilizando uma camionete para o transporte do material subtraído. Durante o tempo em que permaneceram no imóvel, o grupo retirou aproximadamente 40 pneus, causando prejuízo significativo ao proprietário.
O caso será apurado pelas autoridades, que devem analisar registros da região e buscar informações que levem à identificação dos responsáveis.
