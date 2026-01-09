“Com ou sem deboche”: Flay responde ironia de Leo Dias após polêmica do BBB 26

Publicada em 09/01/2026 às 15h30
A polêmica envolvendo a possível participação de Flay no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (8). Após a cantora afirmar que teve o convite para o reality cancelado por causa de um vazamento atribuído ao Portal LeoDias, o jornalista Leo Dias reagiu de forma irônica nas redes sociais.
Em um story publicado no Instagram, Leo Dias compartilhou um flyer com a frase: “Já que a Flay travou a agenda, ficou fora do BBB 26 e culpou o Portal LeoDias, vamos ajudá-la: contratem seus shows!”. A postagem rapidamente repercutiu entre seguidores e fãs da cantora.
Flay, por sua vez, não deixou a provocação sem resposta. A artista repostou a imagem em seu perfil e rebateu o tom adotado pelo jornalista, destacando a importância do trabalho para a equipe que a acompanha. “Com ou sem deboche, é isso aí, Léo. Voltamos a vender show, porque tem umas 30 famílias aqui dependendo do nosso trabalho e honramos com todas elas esse tempo todo”, escreveu.
Na sequência, a cantora também exaltou o próprio desempenho nos palcos e aproveitou para ironizar a crítica. “Detalhe: o show é tão bom, mas tão bom, que garanto que nem você ficaria parado. Tá aí um negócio que eu sei fazer, visse: uma farra boa!”, completou.
O embate ocorre após Flay ter relatado publicamente que chegou a aceitar um convite para retornar ao BBB 26, mas que a negociação teria sido encerrada após a informação sobre sua possível participação se tornar pública. A troca de declarações entre a cantora e o jornalista ampliou a repercussão do caso nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!