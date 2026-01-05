Cirone Deiró participa de entrega da arquibancada em complexo esportivo de Nova Brasilândia

Publicada em 05/01/2026 às 11h16
Estrutura no campo de futebol suíço recebeu investimento superior a R$ 1 milhão e integra ações voltadas ao esporte no município
Um novo espaço voltado à prática esportiva passou a integrar o Complexo Esportivo Cláudio Silvino, em Nova Brasilândia d’Oeste, com a entrega da arquibancada do campo de futebol suíço. A estrutura foi inaugurada após a conclusão das obras que resultaram na ampliação das instalações, ampliando a capacidade de atendimento à comunidade local.
Mais de R$ 1 milhão foi destinado à execução do projeto, que envolveu a construção da nova arquibancada e melhorias no entorno do campo. O investimento faz parte de uma série de ações voltadas à qualificação de espaços públicos utilizados para atividades esportivas no município.
A iniciativa integra um compromisso assumido pelo deputado estadual Cirone Deiró em conjunto com o governador Coronel Marcos Rocha, com foco na ampliação e modernização de equipamentos esportivos em diferentes regiões do estado.
Com a conclusão da obra, os espaços destinados à prática esportiva no município passam a oferecer melhores condições de uso, resultado de ações articuladas entre o poder público estadual e a gestão local.
