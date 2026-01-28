Ciclista é morto com tiro na boca na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 28/01/2026 às 09h15
Um homem ainda não identificado foi violentamente assassinado na noite desta terça-feira (27) durante um ataque a tiros registrado na Rua Idalva Fraga Moreira, esquina com a Rua Travessia, no bairro Juscelino Kubitschek, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com as primeiras informações apuradas no local pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da boca. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu se deslocar até o endereço onde o crime foi registrado, utilizando uma bicicleta, e chegou a pedir socorro a moradores da região. No entanto, pouco depois, ele caiu no meio da via e morreu antes de receber atendimento.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica constatou o óbito ainda na cena do crime. A área foi isolada para preservar os vestígios, permitindo os trabalhos da perícia criminal.
Segundo relatos de testemunhas, a vítima já teria sido baleada em outro ponto da região e buscava ajuda quando acabou não resistindo aos ferimentos. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos autores.
Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP), que busca esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis por mais um homicídio registrado na capital de Rondônia.
