Cena quente de Grazi Massafera e Marcos Palmeira em “Três Graças” viraliza: “Ninguém pediu!”

O capítulo desta segunda-feira (19) de “Três Graças”, da TV Globo, terminou virando assunto nas redes sociais após uma sequência de intimidade entre Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira). A aproximação inesperada dos personagens culminou em uma cena de sexo, que rapidamente gerou reações intensas — entre elogios, memes e críticas ao casal.
Na trama, Arminda se perdeu na região da Chacrinha e, ao perceber a movimentação de Joaquim no ferro-velho, decidiu segui-lo. O encontro evoluiu para uma noite quente no local, mas o ambiente guarda mais do que sucata: o ferro-velho também é usado como esconderijo da escultura valiosa das “Três Graças”, peça roubada da casa da vilã.
A sequência ainda teve clima de tensão. Arminda quase descobriu o esconderijo da obra — chamada por ela de “suas meninas” —, mas Joaquim chegou a tempo de impedir que a personagem avançasse demais e percebesse o que estava acontecendo.
No X (antigo Twitter), o novo casal virou pauta imediata. Parte do público entrou na brincadeira e comparou a energia da cena com romances improváveis de novelas antigas. “Arminda e Joaquim na mesma vibe de Tereza Cristina e Pereirinha em ‘Fina Estampa’”, escreveu um usuário. Outro comemorou: “Shippei Arminda e Joaquim”. Também teve quem exaltasse os atores: “Grazi Massafera e Marcos Palmeira em estado de graça”.
Mas nem todo mundo comprou a ideia. Internautas questionaram a coerência do romance e apontaram a diferença de perfil dos personagens como um obstáculo para convencer o público. “Arminda e Joaquim: está aí um casal aleatório que ninguém pediu!”, disparou uma pessoa. Outra foi direta: “Quero esquecer essa cena”.
A repercussão mostrou que a aposta da novela acertou em cheio no engajamento — mesmo que dividindo a audiência entre os que torcem pelo casal e os que rejeitam a reviravolta.
