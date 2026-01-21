“Bora pra cima”: neta de Carlos Alberto de Nóbrega congela óvulos antes de iniciar quimioterapia

Publicada em 21/01/2026 às 15h30
Às vésperas de iniciar a quimioterapia, a influenciadora Bruna Furlan, de 24 anos, compartilhou com seguidores detalhes de procedimentos médicos realizados como parte do preparo para o tratamento contra um câncer de mama com metástase. Neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, ela usou o Instagram para relatar as etapas enfrentadas nos últimos dias.
Bruna explicou que passou pelo congelamento de óvulos e pela implantação de um Portocath, dispositivo utilizado para facilitar a administração dos medicamentos durante a quimioterapia. Segundo ela, os procedimentos impactaram diretamente seu bem-estar. “Fiquei mais quietinha esses dois últimos dias, porque fiz dois procedimentos que me deixaram meio ruinzinha”, contou.
Ao falar sobre a preservação da fertilidade, a influenciadora comemorou o resultado da coleta. “A coleta dos óvulos foi um sucesso! Consegui congelar 18 óvulos”, revelou. No mesmo procedimento, ela optou pela colocação de um Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre, decisão tomada por não conter hormônios, já que precisou interromper o uso de anticoncepcional.
Bruna também comentou a implantação do cateter. “A implantação do Portocath foi um sucesso também. Ainda está dolorido e bem aflitivo, mas já me acostumo”, disse, ao explicar que o dispositivo será fundamental durante o tratamento oncológico.
Mesmo relatando dores e desconfortos físicos, a jovem demonstrou disposição para a próxima fase. “Esses últimos dias foram bem puxados, tô cheia de dores pelo corpo, mas é parte do processo”, afirmou. Ela contou ainda que realizou a última consulta antes do início da quimioterapia. “A quimio começa amanhã. Bora pra cima, time!”, escreveu.
O diagnóstico veio no fim de dezembro do ano passado. Bruna foi informada de que enfrenta um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, hormonal, HER2 negativo e com metástase. Ela é filha de Vini Nóbrega, um dos seis filhos de Carlos Alberto de Nóbrega.
