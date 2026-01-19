Barcelona mostra força e vence a União Cacoalense no Aglair Tonelli em Cacoal

Publicada em 19/01/2026 às 09h21
Uma tarde de sábado de muito calor em Cacoal, para União Cacoalense e Barcelona de Rondônia pela primeira rodada do Rondônia Sicredi 2026, apesar de uma partida bastante disputada o Barcelona de Rondônia mostrou força e somou três pontos no Aglair Tonelli após vitória por 2 a 0.
O primeiro gol foi ao 38 minutos da primeira etapa, o camisa 10 Lucas aproveitou o rebote após a bola bater na trave, para abrir o placar no Aglair Tonelli. O primeiro tempo terminou 1 a 0 para o time da capital. Na volta para o segundo tempo, a União Cacoalense tentou o gol de empate, mas a Raposa da Br errava muito e logo pssou a sentir o desgaste físico, aos 40 minutos da etapa final Erick aproveitou a oportunudade para garantir a vitória do Barcelona de Rondônia em pleno Aglair Tonelli, mas sem a presença da torcida. O estádio passar por obras e as adaptações para a partida receber torcedores não foram concluídas a tempo e a partida foi realizada de portões fechados.
Com a vitória o Barcelona de Rondônia soma três pontos e fica na lideraça da competição, na próxima rodada joga no Aluízio Ferreira diante da Locomotiva. Enquanto a União Cacoalense vai até o Cassolão enfrentar o Guaporé.
