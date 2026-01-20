Bandidos voltam atacar provedor de internet em Porto Velho

Por pvhnoticias.com
Publicada em 20/01/2026 às 09h15
Publicada em 20/01/2026 às 09h15
Na madrugada desta terça-feira (20), a PM voltou a registrar ataque incendiário a provedor de internet, desta vez na Rua Pau Ferro, bairro Castanheira, zona sul da capital.
Uma guarnição do 9º Batalhão que fazia patrulhamento pelo local avistou fogo na área externa da empresa e rapidamente conseguiu apagar as chamas antes que se alastrassem.
No local foram encontradas algumas garrafas de coquetel molotov jogadas pelos criminosos. Com este, é o quinto ataque incendiário a empresas de internet atribuídos a facção CV, no entanto ninguém foi preso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!