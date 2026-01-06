Banda do Vai Quem Quer divulga calendário oficial para o Carnaval 2026 em Porto Velho

Publicada em 06/01/2026 às 14h49
A diretoria da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), o maior bloco carnavalesco da região Norte, anunciou oficialmente nesta semana a programação para a temporada de 2026. Comemorando 46 anos de história e resistência cultural, o cronograma que une festa, solidariedade e sustentabilidade abre alas.
As atividades começam na próxima semana, no dia 14/01, às 8h, com o coquetel de abertura da sede, a apresentação dos novos bonecos gigantes e o início das vendas do abadá, em lote promocional. A próxima agenda ocorre no sábado, 17/01, com o Adesivaço BVQQ, uma ação de mobilização com o tema #EUVOU.
Siça Andrade, presidente do bloco, informou que a apresentação do abadá 2026 e do tema oficial do desfile deste ano, que nesta edição homenageia “As Jades”, será realizada no dia 31/01, sábado.
“A Banda do Vai Quem Quer já está pronta para entrar em campo com um calendário oficial de tirar o fôlego e muita festa para viver do começo ao fim. O grande desfile acontece no dia 14 de fevereiro, mas até lá tem ação, alegria, encontros e muita tradição para a gente celebrar junto. Marque na agenda e venha viver a melhor época do ano com a gente”, disse a presidente.
Esquenta
No cronograma também está confirmada a tradicional Feijoada Esquenta, evento de integração com a imprensa e convidados, que acontece no dia 07/02.
Tradição, responsabilidade social e ambiental
Além da folia, a BVQQ reafirma o compromisso do bloco com causas sociais importantes. Durante o desfile, será realizada a campanha “Se tem violência contra a mulher, a banda mete a colher”, com o objetivo de alertar que qualquer forma de agressão, seja física, verbal, sexual ou psicológica, não faz parte da folia e não será aceita. A ação ocorrerá em parceria com o Ministério Público de Rondônia (MPRO).
Seguindo o modelo de 2025, foi confirmado que haverá o Bloquinho Solidário, com visita, confetes, serpentina e alegria no Núcleo de Apoio às Crianças com Câncer (Naac), no dia 10/02. Além disso, estão previstas ações de preservação ambiental, com a doação de mudas dentro do projeto “Carnaval + Sustentável”, no dia 22/01.
