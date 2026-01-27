Atuação de Ezequiel Neiva assegura recurso para substituir pontes de madeira por tubos metálicos em Novo Horizonte do Oeste

Publicada em 27/01/2026 às 08h20
Diálogo entre Ezequiel Neiva e João Vitor Lopes impulsiona melhorias na zona rural (Foto: Gustavo Nobre | Assessoria Parlamentar)
O município de Novo Horizonte do Oeste será beneficiado com importantes melhorias em sua infraestrutura rural. Já foi empenhado o recurso no valor de R$ 493.315,03, por meio de indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo à solicitação do vereador João Vitor Lopes (União Brasil), para a instalação de tubos metálicos em estradas vicinais do município.
O investimento tem como objetivo substituir pontes de madeira por tubos metálicos, garantindo mais segurança aos moradores e produtores rurais, além de melhorar a trafegabilidade e facilitar o escoamento da produção agrícola.
De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, a iniciativa representa um avanço para a segurança viária da zona rural. “A substituição das pontes de madeira por tubos metálicos é fundamental para garantir mais segurança aos usuários das estradas, reduzir riscos de acidentes e oferecer melhores condições de tráfego, especialmente no período chuvoso”, destacou.
O parlamentar também valorizou a parceria com o Governo do Estado e ressaltou o apoio do governador. “Quero agradecer ao governador, coronel Marcos Rocha, que sempre se mostra sensível às demandas dos municípios e não mede esforços para garantir recursos que possam promover melhorias reais para a população de Novo Horizonte do Oeste”, afirmou Ezequiel Neiva.
O deputado estadual reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município e ressaltou o trabalho conjunto com a liderança local. “Esse resultado é fruto de um trabalho feito em parceria com o vereador João Vitor Lopes, que conhece de perto as necessidades da população e tem atuado de forma incansável para buscar soluções que melhorem a qualidade de vida no município”, encerrou.
