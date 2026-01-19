Ator da Globo revela câncer avançado do pai e faz alerta: “Não ignorem os sinais”

Publicada em 19/01/2026 às 16h20
O ator Leandro Lima, atualmente no ar como Herculano na novela Três Graças, usou as redes sociais neste sábado (17) para explicar o motivo do afastamento recente da internet e fazer um alerta sobre cuidados com a saúde. Em vídeo, ele contou que o pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio avançado.
Segundo o ator, ele chegou a João Pessoa no dia 19 de janeiro e encontrou o pai já bastante debilitado, com perda significativa de peso. Inicialmente, a suspeita médica era de uma infecção, mas exames mais aprofundados confirmaram a doença. “Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, dia 19, eu encontrei meu pai doente. A gente internou, o que a princípio era uma infecção, mas, do dia 24 para 25, a gente descobriu um câncer de pâncreas muito avançado”, relatou.
Leandro afirmou que o diagnóstico trouxe impacto imediato para a família. “Isso deixou a gente muito perplexo, muito alarmado. Foi um dia após o outro entendendo o prognóstico dele e vendo ele ficando cada vez mais debilitado”, disse no depoimento.
O ator explicou que decidiu reduzir a presença nas redes para viver o momento com mais atenção. “Eu achei que as redes sociais acabam afastando e tirando um pouco da atenção do que a gente precisa”, afirmou.
Durante o relato, ele destacou que o câncer de pâncreas costuma evoluir de forma silenciosa, o que dificulta a identificação precoce. Leandro contou ainda que, meses antes, um médico havia alertado o pai sobre a perda de peso e a necessidade de investigação. “Depois que meu pai já estava internado, a gente soube que um médico tinha alertado sobre aquela perda de peso. Ele negou aquilo para ele mesmo e fingiu que nada estava acontecendo”, contou.
A pedido de um médico da família, o ator decidiu usar sua visibilidade para conscientizar o público sobre prevenção e diagnóstico precoce. No vídeo, ele citou especialmente os cânceres de mama e de próstata. “Existem dois tipos de câncer que são campeões no nosso país: o de próstata e o de mama. Com diagnóstico precoce, eles são muito curáveis”, afirmou, destacando a importância de exames regulares.
Ao final, Leandro reforçou o alerta ao público. “Façam seus exames de rotina, prestem atenção no corpo e não ignorem sinais. Isso pode evitar muito sofrimento e te dar mais tempo de vida, uma vida feliz e plena”, disse.
A publicação gerou manifestações de apoio de colegas de profissão, como Gloria Pires, Giovanna Lancelotti, Alice Wegmann e Juliana Didone, que deixaram mensagens de solidariedade ao ator.
