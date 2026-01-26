Ataque a tiros deixa quatro adolescentes baleados em Vilhena

Publicada em 26/01/2026 às 08h40
Um intenso tiroteio registrado na noite deste domingo, 25, no bairro Alvorada, em Vilhena, deixou pelo menos 4 adolescentes baleados. A maioria foi atingida de raspão, mas um dos menores teria sido ferido com maior gravidade por um tiro nas costas.
Testemunhas do ataque contaram que o grupo de garotos estava em frente uma residência, quando dois homens armados pararam um carro na esquina e desceram andando, abrindo fogo contra os alvos. Não há, até agora, pistas sobre a autoria ou a motivação do tiroteio.
Imagens gravadas no local por uma câmera de monitoramento mostram um rapaz baleado andando pela rua e pedindo socorro em casas próximas. Ele aparenta ter sido alvejado do lado esquerdo das costas. Os demais sobreviventes teriam sido baleados nas pernas e nos pés, mas nenhum deles corre risco de morte.
