Trump culpa caos democrata pelas mortes de dois americanos por agentes federais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu, neste domingo (25), a culpa pelas mortes de dois americanos por agentes federais em Minneapolis à liderança democrata em cidades e estados que se recusam a cumprir sua contínua repressão à imigração.
"Tragicamente, dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos provocado pelos democratas", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.
No post, Trump afirma que, durante o governo do ex-presidente Joe Biden, dezenas de milhares de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos, incluindo condenados por assassinato, estupro, sequestro, terrorismo e trafico.
O presidente norte-americano disse ainda que as operações de deportação têm acontecido pacificamente em cidades e estados republicanos. Segundo ele, em estados, como a Flórida e a Georgia, a polícia local atua juntamente das forças do ICE, o serviço de imigração do país.
Trump declarou que os estados Democratas encorajam as manifestações e se recusam a trabalhar em parceria com o ICE.
Ainda no sábado (24), Trump saiu em defesa dos agentes federais. Em publicações nas redes sociais, divulgou a imagem da arma que, segundo autoridades, foi apreendida e acusou o governador e o prefeito de Minneapolis de “incitar insurreição” com críticas às ações federais.
Segunda morte de americano
Alex Jeffrey Pretti, de 37 anos, morreu durante uma operação de imigração em Minneapolis, neste sábado (24).
Pretti era cidadão americano, enfermeiro de UTI e trabalhava em um hospital vinculado ao Departamento de Assuntos de Veteranos. Ele participava de protestos contra a política migratória do presidente Donald Trump. Familiares e vizinhos o descreveram como uma pessoa tranquila, solidária e engajada em causas sociais.
Após o episódio, autoridades afirmaram que Pretti estaria armado, teria sacado a arma e colocado os agentes em risco, o que teria levado um deles a atirar em legítima defesa. Em declarações públicas, integrantes do governo chegaram a associar o caso a atos de “terrorismo doméstico”.
A narrativa oficial, no entanto, passou a ser contestada após a divulgação de vídeos gravados por testemunhas. Isso porque as imagens não mostram qualquer momento em que Pretti saque a arma ou ameace os agentes.
Também não há indícios de que os agentes soubessem, naquele momento, que ele estava armado — embora Pretti tivesse autorização legal para portar uma arma de fogo.
A morte gerou protestos imediatos em Minneapolis, mesmo com temperaturas de até –6°C. Manifestantes entraram em confronto com agentes federais, que usaram spray de pimenta, gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral.
A Guarda Nacional de Minnesota foi acionada para ajudar a polícia local.
A morte de Pretti é o segundo caso fatal envolvendo operações de imigração em Minneapolis, em menos de um mês. Em 7 de janeiro, Renee Good foi morta.
