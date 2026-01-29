Árbitros de Rondônia participam de Curso de Homologação do VAR conduzido pela CBF

Publicada em 29/01/2026 às 15h29
Árbitros do quadro de arbitragem da Federação de Futebol do Estado de Rondônia participam de mais uma ação de qualificação e capacitação para atuação no futebol brasileiro, neste final do mês de janeiro quatro árbitros se especializaram no VAR, arbitragem de vídeo. Esthedne Willian e Thiago Brasil, além dos árbitros assistentes Caio Ewerton e Renato Aparecido representaram com excelência o Estado de Rondônia na importante capacitação realizada em Macapá capital do Amapá.
Os árbitros do quadro de arbitragem da FFER e da CBF participaram do Curso de Homologação do VAR, demonstrando o comprometimento da federação rondoniense com a modernização e qualificação técnica de seus profissionais. As atividades do curso acontecem no período de 27 a 30 de janeiro, sendo realizadas na sede da Federação Amapaense de Futebol e no Centro de Desenvolvimento do Futebol do Amapá. A capacitação é conduzida pela Comissão de Arbitragem da CBF, garantindo o mais alto padrão de ensino e atualização técnica.
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) mantém um compromisso firme com o desenvolvimento e aprimoramento da arbitragem estadual. Por meio de investimentos contínuos em capacitação, cursos especializados e participação em eventos técnicos de nível nacional, a FFER busca elevar constantemente o padrão técnico de seus árbitros. Esta iniciativa de enviar representantes para o curso de homologação do VAR reflete a visão estratégica da federação em acompanhar as inovações tecnológicas do futebol moderno, preparando seus profissionais para atuar com excelência tanto em competições estaduais quanto nacionais.
