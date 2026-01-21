Após polêmica, Andressa Urach volta aos holofotes com vídeo ao lado de MC Pipokinha

Publicada em 21/01/2026 às 15h47
A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a ser assunto nas redes sociais no início de 2026 após uma sequência de polêmicas envolvendo sua presença digital e anúncios feitos ao público. Nos últimos dias, ela passou a ser alvo de críticas e desconfiança de seguidores depois de divulgar que gravaria um conteúdo sexual envolvendo o próprio filho, Arthur Urach — material que, segundo relatos, não foi disponibilizado por ter sido barrado em plataformas, o que gerou acusações de propaganda enganosa entre internautas.
Com a repercussão negativa, Urach rapidamente voltou a movimentar as redes ao publicar um novo vídeo ao lado da funkeira MC Pipokinha. O registro foi compartilhado em seu perfil no X (antigo Twitter) e reforçou a estratégia da influenciadora de manter o nome em evidência por meio de postagens provocativas e colaborações.
Além do conteúdo divulgado, Andressa também tem investido em uma nova fase profissional no funk. Ela vem se apresentando como MC Ímola, tentativa de ampliar a atuação artística e consolidar parcerias no meio musical.
O material publicado com MC Pipokinha foi o suficiente para reacender debates online e ampliar o alcance do nome da ex-Miss Bumbum, que frequentemente lidera discussões nas redes por conta de anúncios e episódios de grande repercussão.
