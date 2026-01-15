Após fim do noivado, Lauana Prado fala em “bonança depois da tempestade”

Publicada em 15/01/2026 às 10h28
Dias depois de confirmar o término do noivado, Lauana Prado usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de reflexão. Em tom sereno, a artista falou sobre atravessar momentos difíceis e comparou a fase atual a um período de tempestade que, segundo ela, dá lugar a dias mais claros.
Em vídeo publicado para os seguidores, Lauana comentou sobre uma chuva forte que havia caído em sua casa pouco antes da gravação e usou a situação como metáfora para a vida. “Depois da chuva vem a bonança. Na vida também é assim”, afirmou, acrescentando que acredita no tempo como parte do processo de reconstrução emocional.
A cantora encerrou a mensagem dizendo que, mesmo diante das dificuldades, acredita que “Deus vai tratando de trazer esse céu lindo de novo”, sem entrar em detalhes diretos sobre o fim do relacionamento.
O término do noivado com a influenciadora Tati Dias foi anunciado por Lauana na noite de 11 de janeiro de 2026. Na ocasião, a sertaneja explicou que a decisão foi tomada em comum acordo, após ambas perceberem que suas rotinas e planos de vida já não seguiam na mesma direção.
O casal tornou público o namoro em junho de 2024, após se conhecer pelas redes sociais. Um ano depois, em junho de 2025, Tati pediu Lauana em casamento durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia.
Durante o período em que estiveram juntas, as duas dividiram com os fãs registros de viagens e momentos românticos em destinos como Havaí, Londres, Califórnia e Las Vegas, cidade onde Lauana esteve para compromissos ligados ao Grammy Latino 2025.
