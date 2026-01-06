Após anos longe das novelas, Ana Paula Arósio entra no radar da Globo para “Avenida Brasil 2”

Publicada em 06/01/2026 às 15h23
A atriz Ana Paula Arósio pode estar próxima de um retorno às novelas. Depois de mais de 15 anos afastada dos folhetins, ela é apontada como um dos principais desejos da Globo para integrar o elenco de Avenida Brasil 2, prevista para estrear em 2027.
Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel César, do site Na Telinha, os primeiros contatos entre a atriz e a emissora foram considerados positivos. As conversas iniciais teriam ocorrido com o diretor Ricardo Waddington, que aposta alto na participação de Ana Paula na sequência da trama exibida originalmente em 2012. A Globo já teria autorizado o avanço das negociações.
Longe das novelas desde Ciranda de Pedra, a atriz atualmente vive na Inglaterra e não atua na televisão desde 2010. Apesar disso, segue em evidência com a reprise de Terra Nostra no Edição Especial, onde interpreta a personagem Giuliana, papel que marcou sua carreira.
De acordo com as informações, a proposta para Avenida Brasil 2 prevê que Ana Paula Arósio assuma um papel central, possivelmente como a principal vilã da nova fase da novela. A personagem seria apresentada como uma rival direta de Carminha, vivida por Adriana Esteves, que, por sua vez, passaria por uma transformação e ganharia contornos de anti-heroína na continuação da história.
Caso as negociações avancem, o retorno de Ana Paula Arósio marcaria um dos comebacks mais aguardados da teledramaturgia brasileira nos últimos anos, reforçando a aposta da Globo em nomes consagrados para a sequência de um de seus maiores sucessos.
