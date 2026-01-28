Apenado é surrado pela população após roubo na região central
Por pvhnoticias.com
Publicada em 28/01/2026 às 09h30
 O apenado monitorado Fabiano P. de A., foi preso acusado de roubo na noite desta terça-feira (27), na Avenida 7 de Setembro, centro de Porto Velho. 

Segundo informações apuradas pelo site, o criminoso estava de bicicleta quando puxou a bolsa de uma faxineira que saía do trabalho.

A vítima gritou por socorro e o apenado foi perseguido, detido e espancado por populares no cruzamento com a Avenida Campos Sales, até a chegada da PM que fez a prisão em flagrante. 

