Apenado é surrado pela população após roubo na região central

Por pvhnoticias.com
Publicada em 28/01/2026 às 09h30
O apenado monitorado Fabiano P. de A., foi preso acusado de roubo na noite desta terça-feira (27), na Avenida 7 de Setembro, centro de Porto Velho.
Segundo informações apuradas pelo site, o criminoso estava de bicicleta quando puxou a bolsa de uma faxineira que saía do trabalho.
A vítima gritou por socorro e o apenado foi perseguido, detido e espancado por populares no cruzamento com a Avenida Campos Sales, até a chegada da PM que fez a prisão em flagrante.
