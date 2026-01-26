Acidente na BR-364 em Cacoal deixa um morto e outro gravemente ferido

Publicada em 26/01/2026 às 08h50
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo, dia 25, no km 228 da BR-364, em Cacoal, e resultou na morte de um homem e deixou outra vítima em estado grave. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o atendimento no local.
Conforme as informações apuradas, o acidente envolveu uma combinação de veículos de carga (CVC), um automóvel de passeio e uma motocicleta. O motociclista, identificado como Arvelino, morreu ainda no local em decorrência da gravidade dos ferimentos. Ele e a esposa estavam na motocicleta, que, após o impacto, foi parar debaixo da carreta.
A esposa da vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para uma unidade hospitalar da região, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Em razão do acidente, o tráfego na BR-364 ficou totalmente interditado nos dois sentidos desde às 15h15, no trecho sob concessão da Nova 364, para garantir a segurança e possibilitar os trabalhos de atendimento e da perícia técnica.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, a rodovia foi liberada. As circunstâncias do acidente seriam apuradas pelas autoridades competentes.
