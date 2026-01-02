Acidente de carro envolvendo jovens deixa uma vítima fatal na RO 133

Por jaruonline.com
Publicada em 02/01/2026 às 10h36
Publicada em 02/01/2026 às 10h36
Um acidente ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (01) deixou uma vítima fatal e três pessoas feridas.
Segundo informações, quatro jovens seguiam em um automóvel de Vale do Anari com destino a Machadinho d’Oeste. Ao chegar na altura da localidade conhecida como Setentinha, o veículo capotou, arremessando uma criança e um jovem para fora.
Todos os ocupantes foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, porém a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os demais sofreram fraturas e escoriações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!