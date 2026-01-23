Ação conjunta cumprem mandados durante investigação de duplo homicídio

Publicada em 23/01/2026 às 13h50
Na manhã desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a Polícia Militar em Cacoal, em apoio à Polícia Civil, por meio das delegacias especializadas em Crimes Contra a Vida e Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva no distrito do Riozinho.
As diligências são decorrentes da investigação de um crime de duplo homicídio ocorrido no dia 01 de janeiro, no distrito Riozinho de Cacoal, que vitimou duas pessoas. As medidas cautelares tiveram como objetivo a obtenção de novos elementos de prova, com base em informações levantadas ao longo das investigações.
Durante a apuração dos fatos, surgiram indícios da participação de um segundo suspeito, bem como da possível associação dos investigados para a prática do tráfico de drogas na região. Ressalta-se que, na data do crime, um dos autores foi preso em flagrante, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, dinheiro e outros elementos que indicaram que a motivação do delito estaria relacionada a desentendimentos ligados à comercialização de drogas.
A ação contou com a atuação integrada do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, da Patrulha Rural, responsável pelo apoio operacional e pela segurança perimetral, além da Guarnição do Canil do 4º BPM, que contribuiu para a segurança das equipes e para a eficiência do cumprimento das ordens judiciais.
A operação reforça a integração entre as forças de segurança pública em Cacoal, evidenciando o compromisso conjunto no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública e da paz social.
