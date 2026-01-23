Programa “Minha Nota Tem Valor Para Vilhena” vai sortear prêmios em dinheiro, motos e carro 0km em 2026

Publicada em 23/01/2026 às 14h33
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), dará continuidade, em 2026, ao programa “Minha Nota Tem Valor para Vilhena”. A iniciativa tem como objetivo promover a educação fiscal e incentivar a população a solicitar a emissão de notas fiscais de serviços com CPF, fortalecendo a arrecadação municipal de forma transparente e participativa.
Para este ano, o programa manterá a periodicidade quinzenal, com alternância entre prêmios em dinheiro e itens. Conforme a Comissão responsável, a programação de premiações prevê a realização de 12 sorteios com prêmios em dinheiro, cada um no valor líquido de R$ 2 mil. Além disso, serão sorteados bens duráveis, incluindo quatro veículos zero quilômetro com tanque cheio, sendo três motocicletas de 150 cilindradas e um carro do tipo hatch; uma Smart TV de 85 polegadas, um console de videogame com controles compatíveis e um tablet.
A participação no programa e nos sorteios é simples e acessível. Basta o contribuinte solicitar a emissão da nota fiscal de serviços nos estabelecimentos localizados em Vilhena e informar o CPF no momento da emissão. Cada nota fiscal registrada gera automaticamente um número da sorte, que concorre nos sorteios realizados pelo município.
Ao longo de 2025, foram realizadas cerca de 23 premiações quinzenais, com a entrega de prêmios em dinheiro, além de smartphones e notebooks. O programa também contou com ações educativas, como concurso cultural de poemas, distribuição de cartilhas nas escolas e palestras sobre educação financeira.
Mais informações sobre o programa “Minha Nota Tem Valor para Vilhena” podem ser obtidas junto à Semfaz, localizada na Avenida Rony de Castro Pereira, nº 4177, pelo WhatsApp (69) 3919-7011 ou pelo e-mail [email protected].
Comentários
Seja o primeiro a comentar!