“Muito mal educado”: Brother relembra Boninho e critica postura do ex-diretor do BBB

Uma conversa na madrugada desta sexta-feira (23) colocou o nome de Boninho no centro do debate dentro da casa do Big Brother Brasil 26. Durante um bate-papo com Edilson Capetinha e Matheus, Alberto Cowboy fez críticas diretas à forma como o reality era conduzido em edições passadas.
Ao comparar o clima atual com o que viveu no BBB 7, Cowboy afirmou que a dinâmica era muito mais dura sob a direção de Boninho. “Essa edição tá muito educada. Na minha, aqui era casa de louco. O cara aumentava o volume no máximo, apertava o play, não tinha aviso nenhum”, relatou.
Segundo ele, o despertar dos participantes era marcado por sustos constantes. “Você escutava a microfonia, acordava no pulo. Era todo dia assim”, disse, ao lembrar que o método acabava interferindo diretamente no humor dos confinados logo nas primeiras horas do dia.
Cowboy também criticou a forma de comunicação do então diretor com os participantes. “Essa educação de falar ‘todos para a sala’ não existia. Era bruto. Qualquer chamada de atenção era esporro, muito mal educado”, afirmou, acrescentando que o clima tenso se refletia no comportamento coletivo. “Você já acordava com raiva, já mudava o humor por causa disso.”
Boninho deixou oficialmente a direção do reality no fim de 2024. Desde então, o comando do programa passou para Rodrigo Dourado, responsável pela atual edição, apontada por alguns participantes como mais organizada e previsível.
A declaração de Alberto Cowboy repercutiu entre os brothers e reacendeu discussões sobre as diferenças de condução entre as fases do programa, especialmente entre veteranos que viveram edições mais antigas do reality.
