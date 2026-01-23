“Muito mal educado”: Brother relembra Boninho e critica postura do ex-diretor do BBB
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 23/01/2026 às 15h49
Uma conversa na madrugada desta sexta-feira (23) colocou o nome de Boninho no centro do debate dentro da casa do Big Brother Brasil 26. Durante um bate-papo com Edilson Capetinha e Matheus, Alberto Cowboy fez críticas diretas à forma como o reality era conduzido em edições passadas.

Ao comparar o clima atual com o que viveu no BBB 7, Cowboy afirmou que a dinâmica era muito mais dura sob a direção de Boninho. “Essa edição tá muito educada. Na minha, aqui era casa de louco. O cara aumentava o volume no máximo, apertava o play, não tinha aviso nenhum”, relatou.

Segundo ele, o despertar dos participantes era marcado por sustos constantes. “Você escutava a microfonia, acordava no pulo. Era todo dia assim”, disse, ao lembrar que o método acabava interferindo diretamente no humor dos confinados logo nas primeiras horas do dia.

Cowboy também criticou a forma de comunicação do então diretor com os participantes. “Essa educação de falar ‘todos para a sala’ não existia. Era bruto. Qualquer chamada de atenção era esporro, muito mal educado”, afirmou, acrescentando que o clima tenso se refletia no comportamento coletivo. “Você já acordava com raiva, já mudava o humor por causa disso.”

Boninho deixou oficialmente a direção do reality no fim de 2024. Desde então, o comando do programa passou para Rodrigo Dourado, responsável pela atual edição, apontada por alguns participantes como mais organizada e previsível.

A declaração de Alberto Cowboy repercutiu entre os brothers e reacendeu discussões sobre as diferenças de condução entre as fases do programa, especialmente entre veteranos que viveram edições mais antigas do reality.

