LIVRE COMÉRCIO

França critica possível aplicação provisória do acordo UE–Mercosul em meio a disputa jurídica na Europa

Na quarta-feira (21), o Parlamento Europeu aprovou o envio do texto do acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que irá analisar se o tratado respeita as normas e os fundamentos jurídicos do bloco