Publicada em 23/01/2026 às 17h09
Futebol de RO ganha projeto de governança
LONGO PRAZO
Pelo que diz o site da Federação de Futebol (RO), o programa FFER – Programa de Compliance e Integridade (PCI), trará benefícios ao futebol rondoniense e terá uma longa caminhada. Segundo a nota, “O PCI visa à excelência das práticas de governança, integridade e gestão da FFER e de seus filiados”.
INVESTIMENTOS
Dentre seus propósitos o PCI busca “reduzir riscos, preservar a integridade das competições e criar um ambiente favorável à atração de investimentos nacionais e internacionais”.
COMEÇA HOJE
A Copa do Brasil de vôlei feminino, que reúne os oito melhore times do turno da modalidade, começa neste dia 23, reunindo Sesc Flamengo, Paulistano Barueri, Osasco, Fluminense, Minas, Maringá, Praia Clube e Sesi Bauru.
JOGO ÚNICO
Nos jogos de quartas-de-final, a partida será na “casa” do melhor classificado, em jogo único. 23/01 - 18h30: Sesc RJ Flamengo x Barueri. 23/01 - 21h00: Osasco x Fluminense. Amanhã será a vez de - 24/01 - 18h30: Minas x Maringá e 24/01 - 21h00: Praia Clube x Sesi Bauru.
SEMI E FINAIS
Dias 27 e 28 de fevereiro serão jogadas as semifinais e a final no Ginásio Moringão, em Londrina (PR). O campeão disputa a Supercopa e se classifica para o Sul-Americano de Clubes 2027.
A TAÇA
O Troféu original da Copa do Mundo será mostrado no Brasil apenas em três capitais, de 23 a 25 de fevereiro, numa promoção da Coca-Cola, mas só para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
POLÍTICA FORA
A França, apesar das pressões, deve mesmo estar presente ao seu calendário na Copa do Mundo deste ano, conforme a ministra dos Esportes Marina Ferrari. Mas no parlamento deputados de esquerda querem que “Les Bleus” boicotem.
QUEBRADO
Desde 2013 o São Paulo não perdia da Portuguesa, até a quarta-feira, quando o time do Canindé meteu 3x2 no tricolor paulistano poucos dias depois do time do Morumbi levar goleada de outro “pequeno”, o Novorizontino, por 4x1.
PARAOLÍMPICO
Com local de competições no Centro de Treinamento Paralímpico (SP) estão previstas várias competições internacionais neste ano, na área paraolímpica, iniciando a 31 de março com o Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo — Fase Internacional.
RÚGBI
Um dos grandes desafios do competições do calendário é o Mundial de rúgbi em cadeira de rodas, de 15 a 24 de agosto, mas também vão acontecer disputas de tênis de mesa, badminton e bocha
Comentários
Seja o primeiro a comentar!