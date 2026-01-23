Vidas que importam: atuação do TCE-RO garante transferência rápida de pacientes e desafoga UPA da Zona Sul

Publicada em 23/01/2026 às 16h23
Foi com esse senso de urgência, aliado à escuta, ao planejamento e à ação, que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) ajudou a transformar uma realidade preocupante em um resultado concreto: em tempo recorde, 100% dos pacientes da UPA da Zona Sul que aguardavam vaga foram regulados e transferidos para o Pronto-Socorro João Paulo II.
A regulação é mais do que um procedimento técnico. Trata-se de um mecanismo essencial para organizar o acesso aos serviços de saúde, direcionando cada paciente ao local mais adequado para seu tratamento. Quando funciona, ela encurta distâncias, reduz angústias e salva vidas.
Foi exatamente isso que aconteceu. Com a regulação operando de forma eficiente, os encaminhamentos ganharam agilidade, o atendimento tornou-se mais humano e o sistema respondeu a quem mais precisava, no momento certo.
ATUAÇÃO DECISIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS
O alerta chegou ao TCE-RO por meio do Ministério Público de Rondônia (MP-RO). A informação era clara e preocupante: 12 pacientes regulados permaneciam na UPA da Zona Sul à espera de vaga para transferência ao João Paulo II.
“O Ministério Público nos informou que havia pacientes aguardando essa transferência”, explica o secretário-geral de Controle Externo do TCE-RO, Marcus Cézar Filho.
A partir daí, a resposta foi imediata. Em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e sob monitoramento direto do Tribunal de Contas, a situação foi destravada. Em menos de 24 horas, todos os pacientes foram transferidos.
O resultado trouxe alívio para profissionais de saúde e, principalmente, para quem aguardava atendimento.
“Com o monitoramento do TCE, foi possível a transferência de 100% dos nossos pacientes até a sexta-feira (16 de janeiro), ainda no final da manhã. Alguns aguardavam desde o dia 12”, relata, emocionada e agradecida, a diretora da UPA Zona Sul, Veridiana da Cruz Pedrosa dos Santos.
Mais do que números, o episódio reforça um princípio fundamental: vidas importam. E quando instituições atuam de forma integrada, responsável e comprometida, o impacto chega exatamente onde deve chegar: às pessoas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!