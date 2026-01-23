Prefeitura de Poroto Velhofortalece vigilância genômica para enfrentamento de doenças emergentes

Publicada em 23/01/2026 às 16h15
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Rondônia) selaram, nesta sexta-feira (23), uma cooperação técnico-científica sem precedentes para a Amazônia Ocidental. O Acordo de Parceria nº 093/2025, com vigência até 2030, foca na modernização do Laboratório Municipal de Saúde (LAM) para o enfrentamento de doenças emergentes, como arboviroses e novas variantes virais.
Prefeitura de Porto Velho amplia ações em saúde pública com parceria estratégica voltada à vigilância genômica, monitoramento epidemiológico e resposta a surtos
Diferente de protocolos convencionais, a união prevê o uso de vigilância genômica e biologia molecular de alta complexidade. A Fiocruz assumirá o desenvolvimento de protocolos e a realização de sequenciamentos, enquanto o LAM atuará na operacionalização e logística de dados laboratoriais.
Parceria da Prefeitura amplia diagnósticos, pesquisas e a capacidade de resposta da saúde pública em Porto Velho
Segundo o coordenador da Fiocruz Rondônia, Jansen Fernandes Medeiros, o acordo formaliza uma cooperação que já vinha sendo desenvolvida ao longo dos anos entre as instituições e amplia a capacidade de atuação conjunta. “A ideia desse acordo é formalizar uma parceria que já existe. A Fiocruz já desenvolve uma série de trabalhos com a Semusa e com a Prefeitura de Porto Velho. Além de formalizar, esse acordo nos coloca em uma situação de ampliar todo esse trabalho que a Fiocruz já realiza, com apoio ao LAM na ampliação do diagnóstico e no enfrentamento de diversas endemias que ocorrem na região”, destacou.
Entre os objetivos específicos estão o desenvolvimento de protocolos laboratoriais, a realização de treinamentos e oficinas, a implementação de ações conjuntas de resposta a surtos e o compartilhamento de conhecimentos técnicos e insumos estratégicos.
O uso de tecnologias como o sequenciamento genômico permitirá a identificação rápida de vírus e bactérias, beneficiando comunidades urbanas, ribeirinhas e indígenas. Ao longo do projeto, serão realizados 10 workshops e cinco oficinas técnicas para capacitar os servidores municipais no uso dessas tecnologias. A iniciativa também prevê a implantação de um sistema integrado de resposta a surtos, fortalecendo a proteção da saúde em todo o território rondoniense.
Prefeitura investe em tecnologia, capacitação de servidores e vigilância genômica para proteger a população
Para o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a cooperação representa um avanço direto na qualificação da rede pública e no processo de tomada de decisões em saúde. “A gente quer que essas pesquisas e esse acordo de cooperação façam com que os nossos servidores da Semusa se qualifiquem, que tragam demandas a partir das pesquisas e dos levantamentos epidemiológicos e que nos ajudem a tomar decisões mais assertivas. Com certeza, dentro do nosso território, a saúde vai melhorar, trazendo impactos reais para a nossa população”, afirmou.
Segundo o gerente da Divisão do Laboratório Municipal de Saúde, Douglas Miranda Oliveira, a cooperação fortalece a atuação técnica do LAM no apoio à vigilância. “Com essa cooperação, o Laboratório Municipal de Saúde amplia sua capacidade de atuação no apoio à vigilância epidemiológica, especialmente no diagnóstico laboratorial e na articulação com instituições de referência. Isso contribui para respostas mais eficientes às demandas de saúde pública no município”, destacou.
A assinatura simbólica marca um importante avanço para o fortalecimento das políticas públicas de saúde em Porto Velho, reforçando o compromisso da Semusa e da Fiocruz com a proteção da saúde da população rondoniense e com o desenvolvimento científico na Amazônia Ocidental.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!