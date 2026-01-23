Evento é realizado em parceria entre a ACEP e a Prefeitura e valoriza artesanato e gastronomia produzidos por empreendedores da capital

Publicada em 23/01/2026 às 16h08
Em comemoração aos 111 anos de Porto Velho, empreendedores locais estarão reunidos na Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) durante a Feira Compre Mais Aqui, uma iniciativa realizada em parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho (ACEP) e a Prefeitura de Porto Velho.
O evento acontece a partir das 16h e integra a programação oficial de aniversário da capital, com o objetivo de fortalecer a economia local e incentivar o consumo de produtos fabricados por empresários e empreendedores do município.
Ao todo, 45 expositores participarão da feira, reunindo microempreendedores de diferentes segmentos, com destaque para artesanato e gastronomia, além de confecção e outros ramos do comércio multissetorial. A proposta é evidenciar o potencial produtivo e criativo de Porto Velho, aproximando a população dos produtos feitos na cidade.
Além da área de exposições e vendas, o público contará com programação cultural, com apresentações de bandas e artistas locais, em um palco montado especialmente no espaço histórico da EFMM.
O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, ressaltou a importância da iniciativa dentro da programação comemorativa.
“A Feira Compre Mais Aqui fortalece o turismo, a economia criativa e o empreendedorismo local, além de integrar a programação dos 111 anos de Porto Velho em um espaço simbólico da nossa história, como a EFMM”, afirmou.
De acordo com o secretário executivo de Turismo, da Semtel, Aleks Palitot, a feira dialoga diretamente com a história do município.
“A feira tem o conceito de valorizar os produtos que são de empresários e empreendedores daqui. Porto Velho surge a partir de um empreendimento empresarial, que foi a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Então, nada mais justo do que valorizar quem empreende aqui, especialmente nas áreas de artesanato e gastronomia”, destacou.
A expectativa é de que a Feira Compre Mais Aqui, realizada em parceria entre a ACEP e a Prefeitura de Porto Velho, passe a integrar o calendário oficial de comemorações do aniversário do município, consolidando-se como uma tradição anual na capital.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
7h30 às 9h30- Saindo da Prefeitura - Bike Tour percorre ruas e pontos históricos da cidade, finalizando no complexo Madeira-Mamoré;
9h30- Hasteamento da Bandeira de Porto Velho no complexo Madeira-Mamoré, com apresentação da Banda de Música da Polícia Militar e do Exército Brasileiro;
10h às 12h e 14h às 16h- Passeio de Litorina;
10h às 22h - Feira do sol com exposição de artesanato e ações de economia criativa;
10h30- Entrega de comendas a pioneiros, autoridades e personalidades no auditório da UniSapiens e exibição do trailer do documentário da Locomotiva 18;
16h- Abertura da Feira Compre Mais Aqui (Acep e Prefeitura);
16h30- Exibição da Locomotiva 18;
17h- Lançamento do passeio de Barco "Navegando pelas origens";
17h30- Saída das embarcações com com apresentações culturais.
