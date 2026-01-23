Expansão dos Fóruns Digitais para os distritos: Corregedoria alinha detalhes do projeto com Prefeitura

Publicada em 23/01/2026 às 17h01
O Tribunal de Justiça de Rondônia realizou, nesta quinta-feira (22), uma reunião institucional no Fórum Digital de Candeias do Jamari, com o objetivo de apresentar a unidade à prefeitura de Porto Velho, fortalecer a parceria com o município e alinhar informações sobre a situação dos terrenos destinados à implantação de novos Fóruns Digitais nos distritos da capital.
O encontro reuniu autoridades do Judiciário e do Executivo municipal, entre elas o corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, a secretária-geral do TJRO, juíza Karina Miguel Sobral, a juíza auxiliar da Corregedoria Roberta Macedo e o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. Também participaram o coordenador dos Fóruns Digitais, David Simioni, assessores do TJRO e da prefeitura.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados dos atendimentos realizados pelo Fórum Digital de Extrema, distrito de Porto Velho, destacando o papel das unidades digitais como instrumento de inclusão e ampliação do acesso à Justiça, especialmente em regiões mais afastadas dos centros urbanos. A iniciativa reforça o compromisso do TJRO com a interiorização dos serviços judiciais e com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à modernização e à democratização do acesso à Justiça em Rondônia.
Expansão
Outro ponto central da pauta foi o alinhamento sobre a situação dos terrenos destinados à construção de novos Fóruns Digitais nos distritos de Porto Velho. Foram apresentados os encaminhamentos técnicos e administrativos relacionados às áreas de Extrema, Vista Alegre do Abunã, Jaci-Paraná, São Carlos, União Bandeirantes e Calama, com informações sobre processos em andamento, regularização de lotes e providências legislativas necessárias.
O corregedor-geral ressaltou a importância da atuação colaborativa entre o Judiciário e o município para a consolidação do projeto. “O prefeito veio conhecer a estrutura da sede deste Fórum Digital e também se inteirar aqui dos parceiros conveniados e dos serviços que são disponibilizados diariamente à população, foi uma visita muito produtiva e que com certeza vai agilizar a implementação e a construção dos Fóruns Digitais, gerando bons frutos a toda a população”, afirmou o desembargador Glodner Pauletto.
Leo Moraes destacou a concentração de serviços multinível, em vários níveis de governo, presente no modelo do Fórum Digital: “Todos empenhados e com afinco para realmente ser solucionador dos conflitos e problemas que acontecem em sociedade”, disse o prefeito.
O encerramento contou com a entrega oficial da Carta de Reconhecimento ao município de Porto Velho, como forma de agradecimento pela parceria institucional e pelo apoio às ações dos Fóruns Digitais. “A gente fica muito feliz em ter essa carta de reconhecimento, que também nos impulsiona a ser ainda mais ágeis para que possamos firmar novas parcerias com o Tribunal de Justiça”, finalizou o prefeito de Porto Velho, parabenizando o TJRO pela iniciativa.
Comentários
