Prefeitura de Porto Velho inicia de forma célere a emissão de licenças ambientais para blocos de Carnaval

Com a aproximação do Carnaval 2026, a Prefeitura de Porto Velho já deu início, de forma ágil e organizada, à emissão das licenças ambientais para os blocos carnavalescos que utilizam estruturas de som de pequeno, médio e grande porte durante os desfiles.
Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), a primeira licença ambiental foi concedida ao bloco Pirarucu do Madeira, considerado patrimônio cultural da capital e uma das manifestações mais tradicionais do carnaval porto-velhense.
O Pirarucu do Madeira desfila no próximo dia 7 de fevereiro, no circuito Pinheiro Machado, passando pelas ruas Joaquim Nabuco e Rogério Weber, além da avenida Carlos Gomes.
De acordo com a licença emitida pela Sema, os representantes do bloco deverão adotar todas as medidas necessárias para a mitigação de impactos ambientais e sonoros, com o objetivo de minimizar incômodos à vizinhança, garantir o sossego público e respeitar as normas de controle da poluição sonora.
Outro ponto estabelecido é a responsabilidade do bloco pela limpeza do local, incluindo a coleta, o acondicionamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados durante e após a folia.
Vale destacar que, por ser oficialmente reconhecido como patrimônio histórico e entidade de manifestação cultural tradicional, o Pirarucu do Madeira não teve cobrança de taxas para a emissão da licença ambiental.
A estimativa é de que aproximadamente 900 brincantes participem do desfile do bloco neste Carnaval.
