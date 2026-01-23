Gestão de Pessoas em Rondônia avança de 2019 a 2025: modernização administrativa, valorização dos servidores e fortalecimento da transparência

Publicada em 23/01/2026 às 16h05
O governo de Rondônia consolidou, de 2019 a 2025, um conjunto de ações estratégicas voltadas à modernização da gestão pública e à valorização dos servidores estaduais. Por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), foram implementadas medidas que aprimoraram processos administrativos, ampliaram os cuidados com a saúde do servidor e fortaleceram a eficiência do serviço público em todo o estado.
Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, os investimentos na área de gestão de pessoas refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. “O governo de Rondônia tem investido fortemente na modernização da gestão pública e, principalmente, na valorização dos nossos servidores. São ações que garantem mais eficiência, transparência e humanização no serviço público, refletindo no atendimento ao cidadão”, destacou.
CONTROLE ADMINISTRATIVO
Em 2020, a Segep promoveu uma ampla campanha de recadastramento dos servidores estaduais ativos, alcançando cerca de 98% de atualização cadastral. A iniciativa garantiu maior controle da folha de pagamento e conformidade das informações funcionais, com bloqueio de pagamentos para os casos de pendências, até a devida regularização.
MODERNIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DO USO DE PAPEL
Ainda em 2020, a Segep avançou na modernização dos processos administrativos, eliminando integralmente o uso de papel e adotando fluxos digitais. A digitalização dos procedimentos e a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) trouxeram mais agilidade, segurança e eficiência à gestão de pessoas no Estado.
SAÚDE MENTAL E APOIO AO SERVIDOR
No mesmo período, a Superintendência lançou a cartilha “Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Tempos de Pandemia”, em parceria com a Polícia Militar de Rondônia. O material ofereceu orientações aos servidores sobre o enfrentamento emocional da pandemia, abordando temas como trabalho remoto, luto, relações familiares e retorno às atividades presenciais.
VALORIZAÇÃO DOS APOSENTADOS E AGILIDADE NOS PROCESSOS
Em 2021, a SEGEP avançou na regularização de situações funcionais históricas, com a transposição de servidores aposentados do antigo território, assegurando direitos e reconhecimento. No mesmo ano, foram realizados treinamentos com apoio do Iperon para agilizar os processos de aposentadoria na educação, tornando os fluxos mais eficientes e humanizados.
REGULARIZAÇÃO DE DIREITOS FUNCIONAIS
No ano de 2022, a SEGEP realizou ajustes em portarias de concessão de licença-prêmio por assiduidade, corrigindo períodos, datas e critérios conforme a legislação vigente. A ação garantiu segurança jurídica, correção de inconsistências e maior justiça na gestão de benefícios dos servidores estaduais.
INTEGRAÇÃO, SAÚDE E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
As ações de 2023 reforçaram a valorização do funcionalismo público, com campanhas de saúde, eventos comemorativos e iniciativas de integração entre servidores. Destaque para a contratação de médicos para perícias, a transposição de servidores ativos, aposentados e pensionistas, além da adoção de métodos que deram mais agilidade aos processos administrativos no SEI.
TRANSPARÊNCIA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Ao longo do período, a SEGEP manteve a publicação regular de relatórios de gestão, boletins e documentos estruturais, assegurando transparência na administração pública. As informações disponibilizadas sobre folha, benefícios e políticas de gestão de pessoas fortaleceram o controle institucional e a credibilidade da gestão estadual.
Para o superintendente estadual de Gestão de Pessoas, Sílvio Luiz Rodrigues, os resultados são fruto do trabalho integrado e da valorização dos servidores. “A valorização dos servidores e a união em busca do bem-estar da população elevaram a qualidade da prestação de serviços do Governo de Rondônia. A integração entre os órgãos e as medidas adotadas foram fundamentais para fortalecer a gestão pública”, afirmou.
