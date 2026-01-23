Deputado Alan Queiroz solicita implantação de estações de recarga para veículos elétricos na BR-364

Publicada em 23/01/2026 às 14h10
O pedido busca ampliar a mobilidade, a segurança e a modernização da principal rodovia de Rondônia.
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou à concessionária Nova 364 a implantação de estações de recarga para veículos elétricos ao longo da BR-364, com atenção especial aos Serviços de Atendimento ao Usuário. A iniciativa acompanha o avanço da mobilidade sustentável e reforça a importância de modernizar a infraestrutura viária de uma rodovia estratégica para o desenvolvimento de Rondônia.
A BR-364 é a principal via de integração do estado, sendo fundamental para o escoamento da produção, o deslocamento da população e a ligação entre municípios. Com o crescimento da frota de veículos elétricos e híbridos no Brasil, a presença de estações de recarga ao longo da rodovia representa um avanço importante em termos de inovação, segurança e sustentabilidade.
A instalação desses pontos de recarga nos Serviços de Atendimento ao Usuário garantiria maior tranquilidade aos motoristas, permitindo viagens mais seguras e planejadas, além de estimular o uso de tecnologias menos poluentes. A proposta também está alinhada às tendências nacionais e internacionais de redução da emissão de gases poluentes e incentivo a alternativas de transporte mais limpas.
Para o deputado Alan Queiroz, a iniciativa vai além da inovação tecnológica e representa um investimento no futuro da mobilidade em Rondônia. “Estamos pensando no presente e, principalmente, no futuro. A implantação de estações de recarga para veículos elétricos na BR-364 fortalece a mobilidade sustentável, amplia a segurança dos usuários e contribui para a modernização de uma rodovia que é essencial para o nosso estado”, destacou.
Com a solicitação encaminhada à concessionária Nova 364, o deputado Alan Queiroz reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a melhoria da infraestrutura viária de Rondônia. A proposta reforça a necessidade de preparar o estado para novas tecnologias, garantindo mais segurança, eficiência e qualidade de vida à população que utiliza a BR-364.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!