Azul anuncia novos voos a Rondônia, mas somente a partir de abril, custo elevado do pedágio na 364 “acorda” os políticos

Publicada em 23/01/2026 às 14h00
Aviação – É no mínimo risível o posicionamento de políticos de Rondônia da área federal (senadores e deputados), após o anúncio da empresa aérea Azul do aumento da frequência de voos de Rondônia para os demais Estados. Rondônia está desde junho/julho de 2023 com o transporte aéreo comercial em colapso, porque Azul, Latam e Gol cortaram a maioria dos voos no Estado. Desde a época os voos que eram diários se limitaram um voo diário e a alguns durante a semana e, assim mesmo, sempre lotados, porque a demanda é muito maior que a oferta. Apesar de os preços absurdos, acima de R$ 3 mil somente de ida, muita gente fica no prejuízo, porque tem compromissos inadiáveis e são obrigados a buscarem outros meios de locomoção. Desde o período em que reduziram de forma drástica os voos, que Rondônia vem sofrendo com a falta do serviço, apesar de ter passageiros suficientes. Agora, políticos oportunistas “comemoram” o retorno de mais alguns voos, assim mesmo, somente a partir de abril, quando deveriam exigir não somente da Azul, mas da Latam e Gol, que os voos fossem retomados e que as empresas atendam a demanda, além de os preços adequados, dentro da realidade econômica do País. Ou que o espaço aéreo seja aberto às demais empresas, inclusive estrangeiras. É o fim da rosca...
Pedágio – A mesma situação ocorre, após a abertura da cobrança de pedágio na BR 364, no trecho entre Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 km. Na ocasião do leilão realizado em fevereiro de 2025, o Consórcio 4UM/Opportunity foi o vencedor da concessão sem ter nenhum concorrente. O contrato é para os próximos 30 anos. A cobrança eletrônica do pedágio foi iniciada na segunda-feira (19) em sete praças eletrônicas com taxas bem acima das demais existentes nas rodovias brasileiras. No período do leilão as bancadas federais de Rondônia, Acre e Amazonas não se manifestaram exigindo o mínimo necessário para um trecho da BR 364, de aproximadamente 700 quilômetros, que em períodos de safras (soja, milho, café) transitam por dia, cerca de 2,5 mil veículos pesados (carretas, bitrens, treminhões), com os produtos que são exportados pelo Porto Graneleiro de Porto Velho, no Rio Madeira. A exportação de carne pelo Rio Madeira também depende do transporte pelo trecho da 364, além dos veículos de passeio.
Candidatos? – A lista de prováveis candidatos a governador em Rondônia continua sendo um dos assuntos prioritários nos bastidores da política. E nomes como do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado, está novamente na chamada “ordem do dia”. A princípio ele estava trabalhando uma pré-candidatura a governador, com amplas chances de sucesso, devido a sua passagem pela Prefeitura de Porto Velho durante dois mandatos seguidos. Ele entregou o cargo em janeiro de 2025 com mais de 70% de aprovação popular. Até a primeira semana deste mês de janeiro, o que se comentava era Hildon pré-candidato a governador, mas na última semana o seu futuro político seria outro, a de uma pré-candidatura a deputado federal. Desde o início da semana um dos assuntos mais comentados foi sobre a possibilidade de uma pré-candidatura a governador. Os aliados estão vibrando...
Candidatos II? – O prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que esteve por um período afastado do noticiário regional, voltou esta semana com força total. Em vários órgãos de comunicação reafirmou que é pré-candidato a governador nas eleições de outubro. Como é do interior, Fúria precisa de um vice que tenha bom trânsito junto ao eleitorado de Porto Velho, para poder formatar uma parceria forte, mas este nome, ainda, não apareceu. Nos últimos dias também surgiram comentários, que o governador Marcos Rocha, que anunciou que permanecerá no cargo até o final do mandato, abrindo mão de uma candidatura ao Senado poderá ter um nome do seu grupo político da Capital para formar dupla com Fúria. Isso é o que se comenta nos bastidores da política, mas Rocha não se pronunciou sobre o assunto publicamente.
Feriado – Sábado (24) será comemorado a instalação do município de Porto Velho no ano de 1915. Na ocasião foram empossas o superintendente (prefeito) Fernando Guapindaia de Souza Brejense e os intendentes (vereadores). É feriado municipal, por isso quem depende de casas lotéricas, por exemplo, devem realizar os procedimentos hoje (23). Caco contrário, somente na segunda-feira (26). Quem esteve nesta sexta-feira recebendo serviços nas casas lotéricas encontraram aviso de que elas não funcionarão no sábado (24). Como os órgãos estaduais e federais não funcionam aos sábados, a preocupação é com as lotéricas, pois o sistema comercial da Capital de Rondônia sempre está aberto aos sábados e também aos domingos.
Respigo
O trânsito complicado e de Porto Velho já foi assunto na coluna de quinta-feira (22), mas devido a sua complexidade merece mais espaço. O prefeito Leo Moraes (Podemos), via Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) vem trabalhando na melhoria da circulação de veículos, inclusive adequando as rotatórias +++ Mas continuamos afirmando que é necessários melhor fiscalização e orientação, o que só será possível com agentes de trânsito preparados para exercer a função. Uma parceria com a Polícia Militar (PM), como já ocorreu em administrações passadas seria bem-vinda +++ A falta de preparo do pessoal no trânsito é notória. Basta prestar atenção quando um semáforo apresenta problemas, motoristas, motociclistas e pedestres tem que “se virar”, porque não aparece nenhum agente de trânsito para organizar o trânsito no local +++ Santos e Corinthians ficaram no empate (1x1) na quarta rodada do Paulistão na noite de quinta-feira. O Santos conseguiu o empate somente nos acréscimos com um gol de falta de Gabigol.
+ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970
Comentários
Seja o primeiro a comentar!