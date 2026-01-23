Prefeitura segue trabalhando para que a saúde pública atenda com eficiência a população

Publicada em 23/01/2026 às 14h45
Em 2025, a saúde de Espigão D’Oeste esteve presente todos os dias na vida das pessoas. Foram milhares de atendimentos realizados com responsabilidade, cuidado e compromisso com quem mais precisa. Cada consulta médica, atendimento de enfermagem, vacina aplicada, exame realizado, procedimento, visita domiciliar, atendimento de urgência, acompanhamento na Atenção Básica, saúde da mulher, da criança, do idoso, saúde mental e ações preventivas representaram mais do que números, representaram vidas cuidadas, famílias acolhidas e confiança no serviço público.
Por trás de cada atendimento existe uma equipe dedicada, que escuta, orienta, acolhe e trabalha para garantir dignidade, acesso e qualidade no cuidado com a população. A Secretaria Municipal de Saúde esteve presente nos postos, no hospital, nas comunidades, nas campanhas, nas ruas e nas casas, levando saúde para perto das pessoas, como deve ser.
Esses atendimentos fortalecem a prevenção, salvam vidas, reduzem riscos e constroem uma cidade mais humana, mais justa e com mais qualidade de vida para todos. A saúde pública é essencial, e quando funciona, transforma realidades.
Em 2026, o compromisso continua ainda mais forte. Vamos avançar, melhorar estruturas, ampliar atendimentos, investir em profissionais e fortalecer cada serviço, porque cuidar de gente é prioridade. A Prefeitura de Espigão D’Oeste e a Secretaria Municipal de Saúde seguem trabalhando para que a saúde pública seja, a cada ano, mais eficiente, mais humana e mais próxima da população.
