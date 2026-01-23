Esposa de Pedro Bial relata assalto à luz do dia: “O pior do Brasil nos atropelou”

Publicada em 23/01/2026 às 14h59
A jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, foi vítima de um assalto à luz do dia nesta quinta-feira (22), no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. A ação criminosa aconteceu enquanto ela caminhava com a filha caçula, Dora, e foi registrada por câmeras de segurança. As imagens foram publicadas pela própria jornalista nas redes sociais.
No vídeo, Maria aparece andando pela calçada quando um motociclista, usando mochila de entregas, se aproxima e aponta uma arma. Em relato detalhado, ela contou que havia estacionado o carro em uma rua residencial e percorreria poucos metros até a casa de amigos. “Estacionei o carro em uma rua residencial (…) e estava andando 20m até a casa para onde íamos”, escreveu.
A jornalista descreveu os momentos de tensão vividos durante o assalto, reproduzindo o diálogo com o criminoso:
“‘Não se mexe, entrega tudo, cadê o iPhone?’ ‘Tá na bolsa. Eu tô com uma criança, fica calmo, pode levar tudo’”. Segundo Maria, o assaltante exigiu a senha do celular e, nervoso, errou as teclas repetidas vezes. “Ele passou a mão na minha cintura para ver se eu estava armada. Repeti a senha. Finalmente abriu. Ele revirou a bolsa, pegou meus cartões e saiu”, relatou.
Após o crime, Maria seguiu com a filha até o local onde encontraria amigos, encontrou-se com Pedro Bial, acionou a polícia, prestou depoimento e cancelou os cartões bancários. A filha, segundo a jornalista, ficou em estado de choque. “Ela chorou muito, perguntando o que tinha acontecido”, contou.
Horas depois, Maria voltou às redes sociais para desabafar sobre o impacto emocional do episódio. “São 4h da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida. Nem eu, nem a Dora, nem aquele cara”, escreveu.
Ao encerrar o relato, a jornalista fez uma reflexão sobre o contraste vivido pela família. “Passamos as férias dedicados a mostrar para nossas filhas o Brasil mais sensacional que há. Hoje, o pior do Brasil nos atropelou”, concluiu.
