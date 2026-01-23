Restauração de meio-fio reforça manutenção viária em Ji-Paraná para garantir mobilidade

Publicada em 23/01/2026 às 14h27
A conservação e a manutenção das ruas são essenciais para garantir mobilidade, segurança e qualidade de vida à população. Com esse objetivo, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém um cronograma contínuo de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana do município.
Nesta sexta-feira (23), equipes da Semosp executaram serviços de manutenção com substituição de blocos sextavados e meio-fio nas ruas Nestor Ramos e Castelo Branco, no bairro Presidencial. As atividades seguem as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL) e fazem parte de um planejamento que prevê a ampliação dos trabalhos para outras regiões da cidade ao longo da próxima semana.
Entre os serviços realizados estão a remoção e o reassentamento de blocos de concreto, reparos, substituição e caiação de meio-fio, além de capina em calçadas, ruas e avenidas dos bairros atendidos.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a proposta é garantir que todos os bairros de Ji-Paraná recebam, de forma periódica, os serviços de manutenção. “Esse trabalho é fundamental para o cotidiano da cidade. Além de contribuir para o embelezamento e a valorização dos bairros, promove mais segurança e conforto para quem transita pelas ruas”, destacou.
A população pode registrar solicitações de manutenção de ruas com blocos e meio-fio diretamente com a Semosp, pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, no bairro Jardim dos Migrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!