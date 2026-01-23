Professor de samba de Virginia Fonseca diz que visibilidade mudou sua vida: “Ela acreditou em mim”

Publicada em 23/01/2026 às 15h27
O professor de samba Carlinhos do Salgueiro usou as redes sociais para relatar o impacto profissional que passou a viver após iniciar as aulas com Virginia Fonseca. Segundo ele, a parceria rendeu reconhecimento inédito em anos de atuação no samba e abriu portas que nunca haviam surgido antes.
Atualmente em Madrid, onde acompanha a preparação de Virginia para o Carnaval, Carlinhos contou que a viagem foi feita a convite da influenciadora, com todos os custos pagos. O professor afirmou que, apesar da longa trajetória no meio, nunca havia recebido tamanha valorização. “Tenho muitos anos no samba e ninguém nunca fez isso comigo. Ela acreditou em mim e me colocou em umas boas”, declarou.
Além da projeção internacional, Carlinhos revelou que a exposição nas redes sociais trouxe reflexos diretos na vida pessoal. Segundo ele, a visibilidade possibilitou a realização de uma cirurgia plástica sem custos. “Ela me deu visibilidade. Não pagou a cirurgia, mas foi o reconhecimento que permitiu que eu fizesse. Comecei a trabalhar com ela e todo mundo quer”, afirmou.
O professor também comentou críticas recebidas após o destaque repentino. “Não me vendi. Muita gente me gongou, mas muita gente queria estar no meu lugar”, disse, ao rebater comentários negativos. Ele ressaltou que sempre trabalhou no samba, mas que agora o alcance é diferente.
Recentemente, Virginia mostrou trechos das aulas de samba em suas redes sociais, gravadas na casa do jogador Vini Jr, com quem mantém relacionamento. “Mais uma aula com ele! Deixei o áudio original porque tá muito bom”, escreveu a influenciadora ao compartilhar o momento.
