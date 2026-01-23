“Orgulho, admiração e respeito”: Diogo Nogueira elogia Paolla Oliveira após fim do relacionamento

Publicada em 23/01/2026 às 15h21
Mesmo meses após o anúncio da separação, Diogo Nogueira voltou a demonstrar publicamente carinho e admiração por Paolla Oliveira. O cantor comentou uma publicação da atriz nas redes sociais em que ela celebra 20 anos de carreira, destacando a trajetória artística e o amadurecimento pessoal construído ao longo das décadas.
Na mensagem, Diogo usou um tom afetuoso e respeitoso que chamou atenção dos seguidores. “Parabéns, garotinha!! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda sua trajetória… você é gigante!! Que venham mais 20… 30… de muitos personagens incríveis”, escreveu o artista, de 44 anos.
A postagem comentada por Diogo trazia um texto reflexivo de Paolla Oliveira, de 43 anos, no qual a atriz fez um balanço íntimo de sua caminhada profissional. Ela falou sobre mudanças pessoais, inseguranças, timidez e o medo constante do julgamento, além de ressaltar como cada personagem interpretado contribuiu para sua reconstrução emocional e artística. Paolla também agradeceu ao público que acompanhou sua história e destacou a troca com os espectadores como parte essencial de suas escolhas.
A interação reacendeu comentários entre fãs do ex-casal, que destacaram a maturidade da relação mantida mesmo após o término. Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram a separação em dezembro de 2025, poucos dias antes do Natal, por meio de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais.
Na ocasião, os dois explicaram que o fim do relacionamento, que durou quase cinco anos, ocorreu de forma serena. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram. O casal ressaltou que a decisão foi tomada com diálogo, respeito e maturidade, pedindo sensibilidade e privacidade naquele momento.
