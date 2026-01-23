Estudantes da rede estadual do município de Ariquemes se destacam na redação do Enem 2025

Publicada em 23/01/2026 às 14h18
Com mais de 46 mil inscritos no estado de Rondônia, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mobilizou escolas, professores e estudantes ao longo de todo o ano letivo, com ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e ao desenvolvimento das competências exigidas na prova. Entre as iniciativas adotadas pela rede estadual, está o projeto Trilhando Rumo ao Enem, que oferece suporte pedagógico aos estudantes do ensino médio, com foco em revisão de conteúdos, orientação para a redação e familiarização com o formato do exame.
Entre os resultados de destaque estão os estudantes da rede estadual de Ariquemes, como Ionayra Castro, da EEEFM Anísio Teixeira, que obteve 900 pontos na redação, e Roger Otávio, da EEEFM Ricardo Cantanhede, com 940 pontos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados refletem o fortalecimento da educação pública no estado. “Os resultados alcançados pelos estudantes da rede estadual no Enem mostram que o investimento contínuo na educação pública tem gerado frutos. O governo de Rondônia segue fortalecendo as escolas, oferecendo condições para que nossos jovens tenham oportunidades reais de acesso ao ensino superior e à formação profissional”, evidenciou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, destacou que o desempenho é resultado de um trabalho construído dentro das unidades escolares. “Esse desempenho é reflexo de um trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas, com o empenho dos professores e das equipes gestoras, aliado às políticas educacionais da Seduc, que buscam integrar o currículo às exigências do Enem e fortalecer a leitura, a escrita e a argumentação dos estudantes.”
PARTICIPAÇÃO ATIVA
A participação ativa da escola na formação dos estudantes aparece de forma recorrente nos relatos. Ionayra Castro, salientou que o acompanhamento pedagógico foi essencial para seu desempenho. “A base de tudo que eu aprendi de redação foi nas aulas do Projeto Trilhando Rumo ao Enem da escola. Foi ali que eu entendi como a redação do Enem funcionava, o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. Isso foi essencial para o meu desempenho.” Ela também ressalta que, mesmo tendo participado do projeto por poucos meses, o aprendizado se estendeu ao longo do tempo. “Foram só três meses na trilha em 2024, mas eu levei tudo aquilo comigo no ano seguinte, que foi o ano oficial do Enem.”
Roger Otávio, reforçou essa visão ao apontar diretamente o papel das atividades escolares. “Sem dúvida alguma, as disciplinas de eletivas de redação foram decisivas para o meu desempenho”, disse.
CONSTÂNCIA NOS ESTUDOS
A constância nos estudos aparece como um dos principais fatores para os bons resultados. Ionayra conta que a prática frequente foi determinante. “Eu fiz redações semanalmente, de janeiro até novembro. Eu tentei melhorar tudo o que podia para conseguir um resultado como esse.” Ela também explicou que a preparação foi construída com disciplina ao longo do tempo. “No começo tudo parece estranho, mas com a prática você vai entendendo como escrever, que palavras usar e como organizar suas ideias.”
Roger também relata uma rotina intensa, especialmente no início da preparação. “Minha rotina de estudos foi bem intensa no começo. Eu escrevia muitas redações e buscava constantemente novos conhecimentos.”
APRENDIZADO
Além da escrita, os estudantes destacam que aprender a refletir sobre o próprio desempenho fez diferença. Roger afirmou que passou a aprender ainda mais ao ajudar colegas. “Quando comecei a ensinar redação para outras pessoas, percebi que acabei aprendendo ainda mais.”
Ionayra complementa que entender as próprias falhas foi essencial para evoluir. “Entender onde eu estava falhando e onde eu estava indo bem me ajudou bastante a melhorar.” Os estudantes também deixaram orientações para quem sonha em alcançar uma boa nota na redação do Enem, especialmente na rede pública. Ionayra destacou a importância de usar referências próximas da realidade do aluno. “Não adianta usar uma citação filosófica que você não conhece. É melhor usar algo que você tem contato, como músicas, filmes, séries ou livros, desde que saiba falar sobre aquilo.”
Roger resume seu conselho de forma objetiva. “Empenhe-se na prática e busque a excelência, pois ninguém pode percorrer por você o caminho que leva aos seus objetivos.” O Enem segue sendo a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!