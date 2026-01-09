“21 quilos em um ano”: Viih Tube revela peso atual após transformação corporal

Publicada em 09/01/2026 às 15h43
A influenciadora Viih Tube surpreendeu seguidores nesta sexta-feira (9) ao compartilhar o resultado de sua transformação corporal ao longo do último ano. Em publicações nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto na balança e revelou que atualmente pesa 61 quilos.
Na legenda, Viih contextualizou a mudança e relembrou que, há cerca de um ano, estava com 82 quilos. A diferença representa uma perda total de 21 quilos no período, processo que vinha sendo acompanhado de perto por fãs desde o início da mudança de rotina.
Desde o nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, a influenciadora passou a usar as redes sociais para mostrar a adoção de hábitos mais saudáveis. Além do caçula, o casal também é pai de Lua, de 2 anos.
Ao longo desse período, Viih Tube passou a manter uma rotina regular de treinos, ajustou a alimentação e também realizou procedimentos estéticos. Entre eles, a influenciadora se submeteu a um conjunto de cirurgias plásticas, como lipoaspiração e abdominoplastia, que fizeram parte do processo de transformação física compartilhado com o público.
A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com seguidores comentando a dedicação da influenciadora e a evolução apresentada ao longo do último ano.
