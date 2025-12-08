Zé Felipe nega disputa entre Ana Castela e Virginia: “Não existe”

Publicada em 08/12/2025 às 10h32
O cantor Zé Felipe voltou a comentar sobre a onda de comparações que envolve sua ex-mulher, Virginia Fonseca, e sua atual namorada, Ana Castela. Segundo ele, a rivalidade alimentada por parte do público não corresponde à realidade e acaba gerando um desconforto desnecessário.
O desabafo ocorreu durante uma conversa com os influenciadores Vetuche e João Victor Cocá, em vídeo publicado neste sábado (6). Ao ser questionado sobre quais comentários costumam tirá-lo do sério, o artista afirmou não lembrar de um caso específico, mas citou a polêmica criada nas redes sociais envolvendo as duas.
Zé Felipe reforçou que tanto Ana Castela quanto Virginia Fonseca mantêm uma relação de respeito e não têm qualquer conflito entre si. “Criam uma rivalidade que não existe”, disse o cantor, destacando que o clima entre ambas é amistoso.
Durante o bate-papo, ele também mencionou o que o encantou na atual namorada. Para o sertanejo, o “jeitinho” de Ana Castela foi o que mais chamou sua atenção. O músico ainda relembrou que o primeiro beijo do casal aconteceu em Londrina.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!