“Voltar, não”: Simone Mendes descarta retomada da dupla com Simaria

Publicada em 01/12/2025 às 10h27
Em uma interação recente no Instagram, Simone Mendes voltou a comentar o futuro artístico ao lado da irmã, Simaria. Questionada por fãs sobre uma possível reunião da dupla, a artista foi direta ao afirmar que não pretende retomar a parceria encerrada em 2022, após quase três décadas.
No entanto, Simone deixou aberta a possibilidade de apresentações esporádicas. “Voltar, não. Eu amo minha história e o que venho construindo na minha carreira solo é muito especial para mim. Agora, faria sim uns três ou quatro shows para matar a saudade dos fãs dessa linda história”, respondeu neste sábado (29).
O comentário surgiu após uma publicação do perfil Porta Alfinetei que repercutia falas da cantora sobre a relação com Simaria. Na ocasião, ela havia dito que, se fosse da vontade de Deus, não veria problema em dividir novamente o palco com a irmã, com quem escreveu “uma história lindíssima”.
A dupla Simone & Simaria anunciou a separação em agosto de 2022, marcando o fim de uma das parcerias mais longevas e populares do sertanejo feminino.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!