Veja o que o Flamengo Precisa Fazer para Ser Campeão Brasileiro

O Flamengo chega à reta final do Brasileirão 2025 com a mão na taça.
O time soma 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras e seis à frente do Cruzeiro, restando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.
A seguir, veja o que o Flamengo precisa fazer (ou o que pode acontecer com Palmeiras e Cruzeiro) para confirmar o título brasileiro.
Situação na tabela e critérios de desempate
Hoje, o Flamengo lidera com 75 pontos, seguido por Palmeiras (70) e Cruzeiro (69).
Além da pontuação, o Rubro-Negro ainda leva vantagem nos critérios de desempate:
● 22 vitórias, contra 21 do Palmeiras e 19 do Cruzeiro
● Saldo de 50 gols, muito superior aos 28 do Palmeiras e aos 27 do Cruzeiro
Em caso de empate em pontos, primeiro conta o número de vitórias e, depois, o saldo de gols – ambos amplamente favoráveis ao Flamengo. Ou seja: mesmo que algum concorrente encoste na pontuação, a diferença construída ao longo do campeonato torna a ultrapassagem algo muito improvável.
Cenários para o Rubro-Negro ser campeão
Cenário 1 – Flamengo campeão com uma vitória
Se o Flamengo vencer Ceará (no Maracanã, quarta 3/12) ou o Mirassol (fora, domingo 7/12), chega a 78 pontos e se consagra campeão do Brasileirão 2025.
Nesse caso, Palmeiras e Cruzeiro não conseguem mais alcançar:
● Mesmo com duas vitórias, o Palmeiras iria a 76 pontos
● Mesmo com duas vitórias, o Cruzeiro chegaria a 75 pontos
Com uma simples vitória, a taça fica garantida, independentemente do que acontecer nas outras partidas.
Cenário 2 – Flamengo campeão com dois empates
Se o Flamengo empatar os dois jogos, vai a 77 pontos.
Ainda assim, o título continua nas mãos do time carioca:
● O Palmeiras, vencendo Atlético-MG e Ceará, chega no máximo a 76
● O Cruzeiro, mesmo ganhando os dois jogos, alcança somente 75
Ou seja, dois empates já são suficientes para garantir o título, desde que os rivais façam a parte deles – e mesmo assim não conseguem ultrapassar.
Cenário 3 – Flamengo campeão com um empate e uma derrota
Se o Flamengo somar apenas um ponto nas duas rodadas, termina com 76 pontos.
Nesse cenário, entra em jogo a combinação de resultados dos concorrentes diretos:
● O Palmeiras não pode vencer as duas
● O Cruzeiro não pode vencer as duas
Se o Palmeiras tropeçar (empate ou derrota) em qualquer um dos jogos, mesmo ganhando o outro, fica atrás.
O Cruzeiro, por sua vez, também precisa de 100% de aproveitamento para continuar sonhando – algo que se torna mais difícil caso o Flamengo chegue rapidamente aos 76 pontos.
Cenário 4 – Flamengo perde os dois jogos e ainda assim pode ser campeão
Mesmo no pior cenário – duas derrotas nas rodadas finais – o Flamengo ainda tem chance de levantar a taça. Para isso, precisa de uma combinação de resultados:
● O Palmeiras não pode somar mais de quatro pontos (uma vitória e um empate)
● O Cruzeiro não pode vencer os dois jogos
Se o Palmeiras fizer até três pontos e o Cruzeiro, no máximo, quatro, o Flamengo se mantém na liderança mesmo sem pontuar na reta final.
É um cenário mais arriscado, claro, mas mostra o tamanho da gordura construída pelo Rubro-Negro ao longo do campeonato.
Últimos jogos de cada concorrente
Flamengo
● Flamengo x Ceará — quarta (3), 21h30, Maracanã
● Mirassol x Flamengo — domingo (7), 16h, Maião
Palmeiras
● Atlético-MG x Palmeiras — quarta (3), 21h30, Arena MRV
● Ceará x Palmeiras — domingo (7), 16h, Castelão
Cruzeiro
● Cruzeiro x Botafogo — quinta (4), 19h30, Mineirão
● Santos x Cruzeiro — domingo (7), 16h, Vila Belmiro
A tabela mostra que, em tese, Flamengo é quem tem a situação mais confortável e depende de menos fatores externos.
Ainda assim, a reta final de Brasileirão costuma ser imprevisível – motivo pelo qual muitos apostadores acompanham essas rodadas com atenção redobrada.
Apostas, probabilidades e leitura de cenário
Do ponto de vista das apostas esportivas, o Flamengo entra nas duas últimas rodadas como grande favorito ao título.
As casas de apostas tendem a ajustar as odds considerando a vantagem em pontos, critérios de desempate e desempenho recente.
