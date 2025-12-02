Publicada em 02/12/2025 às 10h41
Virginia Fonseca saiu em defesa do namorado, Vinicius Júnior, após o jogador do Real Madrid enfrentar uma onda de críticas envolvendo sua aparência. Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora e Rainha de Bateria da Grande Rio comentou como o atleta lida com esse tipo de ataque.
Segundo ela, Vini Jr. já está acostumado com comentários maldosos e não se afeta. “Acredito que não magoa ele, acredito que ele já esteja acostumado. Mas, enfim, acho que vai muito além de beleza”, afirmou. Virginia reforçou que o namorado é admirado por quem convive com ele: “A beleza interior vale muito mais do que a exterior, e o Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa que, quem conhece, se apaixona. Impossível não se apaixonar por ele”.
Durante a entrevista, a apresentadora do SBT também falou sobre perfumes e brincou ao ser questionada se teria conquistado o jogador com fragrâncias da WePink, sua marca. “Tem um perfume que é afrodisíaco e chama atenção mesmo. É você passar e chamar atenção, é bizarro”, disse. Sobre o efeito no namorado, divertiu-se: “Aí tem que perguntar pra ele o que conquistou, mas eu faço minha parte, fico cheirosa”.
